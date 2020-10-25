إصابات كورونا حول العالم تقترب 42.4 مليون والوفيات أكثر من مليون

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 10:42 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أفادت وكالة رويترز، بأن عدد إصابات فيروس كورونا، في جميع أنحاء العالم اقترب من 42.5 مليون إصابة، فيما تجاوز عدد الوفيات بالفيروس المسبب لوباء كوفيد-19 المليون حالة وفاة.

 

ووفقًا لإحصاء وكالة رويترز، أصيب أكثر من 42.4 مليون شخص، على مستوى العالم، بفيروس كورونا، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس، المسبب لوباء كوفيد-19، إلى 1,146,185، وفاة.

 

ويذكر أنه منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في مدينة ووهان، وسط الصين، في ديسمبر 2019، تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

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