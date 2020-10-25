سيميوني يدعم ليمار

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 10:26 ص
بوابة الفجر
Advertisements
أكد المدير الفني لأتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييجو سيميوني، عقب انتصار فريقه على ريال بيتيس بثنائية نظيفة في الجولة 7 لليغا، أنه سيواصل "الرهان" على الجناح الفرنسي توماس ليمار، لأنه يثق "في مهاراته وإمكانياته"، في الوقت الذي أبدى فيه حزنه لإصابة البلجيكي يانيك كاراسكو.

وقال سيميوني خلال المؤتمر الصحافي عن بُعد عقب المباراة التي احتضنها ملعب واندا ميتروبوليتانو: "أدعم جميع لاعبي الفريق حتى الموت، من الواضح أن ليمار يمر بفترة من العمل المستمر من أجل التحسن، وقدم مباراة مهمة أمام سيلتا فيغو في الجولة الماضية، وكذلك أمام بايرن ميونخ (في دوري الأبطال) في الوقت الذي شارك فيه".

وتابع: "اليوم قدم بعض الجوانب الطيبة في بداية المباراة، ولكن كان هناك أشياء سلبية شأنه شأن الفريق بأكمله في الشوط الأول، أثق في إمكاناته، ولعبه، وسأظل أراهن عليه لأنه لاعب بالفريق، وأنا مع لاعبي فريقي حتى اليوم الأخير".

كما تحدث المدرب الأرجنتيني عن عملية التدوير في التشكيل.

وقال في هذا الصدد: "هي جزء من القرارات التي اتخذها كمدرب، في ضوء خوض 7 مباريات خلال 21 يوماً، أنظر إلى كاراسكو الذي كنت أريد أن أمنحه دقائق أقل، لأنني أرى أنه قدم مباراة كبيرة للغاية في ميونخ، وبعد المجهود الكبير الذي بذله".

وتابع سيميوني حديثه حول اللاعب الذي تم استبداله بسبب "مشاكل في عضلة الفخذ" خلال الدقائق الأخيرة من مباراة البيتيس، حيث قال: "لسوء الحظ لقد أصيب، وسنفقده الآن".

أما عن عدم تعرض الفريق المدريدي للخسارة على مدار 21 مباراة في الليغا (12 انتصار و9 تعادلات)، فأوضح: "عندما تأتي إلى ناد جديد، فكل ما يبحث عنه هو الانتصار، ومن منطلق الفوز، إذا أمكنك اللعب بطريقة رائعة، فسيكون الأمر أفضل بكثير".

وحول أحداث المباراة، أكد المدرب الأرجنتيني: "البيتيس تفوق علينا في الشوط الأول، صحيح لم يهدد مرمانا بشكل واضح، لكننا لم نظهر بالشكل المطلوب، تحدثنا في الاستراحة، والتغييرات حسنت من السرعة في تدوير الكرة في منتصف الملعب، وجاء الهدف الأول الذي جعل الأمور أكثر سهولة، الفريق أظهر أنه عازم على تحقيق الفوز في هذا الشوط".

أخبار تهمك

صدمة في شركة سامسونج العالمية بعد هذا الحادث

منذ نصف ساعة

محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة سقوط الثلوج على المحافظة

منذ حوالي 14 ساعة

الاتحاد السكندري يفاوض الأهلي لضم هذا الثنائي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. قرر جديد من "البورصة" بشأن أسهم البنك التجاري الدولي

منذ ساعة و نصف

بديلاً لـ بادجي.. الأهلي يستهدف مهاجم الجونة

منذ ساعة و 28 دقيقة

الأهلي يهدي الزمالك صفقة على طبق من ذهب

منذ أقل من ساعة

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ يوم

الأهلي يستقر على عودة «النفاسة» لقيادة الهجوم في الموسم الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة مشاركة الشناوي أمام طلائع الجيش

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الاهلي يزف بشرى سارة للجمهور قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 28 دقيقة

مفاجأة.. هل يضم الأهلي نجم الزمالك ؟

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تصريح جديد من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

خبر سار في الأهلي قبل موقعة نهائي الأبطال

منذ ساعتين و 28 دقيقة

تحذير عاجل من "الصحة" بشأن كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ يومين

عاجل.. "الصحة": تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:58 ص

عاجل .. قرر جديد من "البورصة" بشأن أسهم البنك التجاري الدولي

الأهلي يهدي الزمالك صفقة على طبق من ذهب

10:31 ص

محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة سقوط الثلوج على المحافظة

09:10 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

12:02 ص

بديلاً لـ بادجي.. الأهلي يستهدف مهاجم الجونة

09:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»