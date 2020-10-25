سيميوني يدعم ليمار

أكد المدير الفني لأتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييجو سيميوني، عقب انتصار فريقه على ريال بيتيس بثنائية نظيفة في الجولة 7 لليغا، أنه سيواصل "الرهان" على الجناح الفرنسي توماس ليمار، لأنه يثق "في مهاراته وإمكانياته"، في الوقت الذي أبدى فيه حزنه لإصابة البلجيكي يانيك كاراسكو.





وقال سيميوني خلال المؤتمر الصحافي عن بُعد عقب المباراة التي احتضنها ملعب واندا ميتروبوليتانو: "أدعم جميع لاعبي الفريق حتى الموت، من الواضح أن ليمار يمر بفترة من العمل المستمر من أجل التحسن، وقدم مباراة مهمة أمام سيلتا فيغو في الجولة الماضية، وكذلك أمام بايرن ميونخ (في دوري الأبطال) في الوقت الذي شارك فيه".





وتابع: "اليوم قدم بعض الجوانب الطيبة في بداية المباراة، ولكن كان هناك أشياء سلبية شأنه شأن الفريق بأكمله في الشوط الأول، أثق في إمكاناته، ولعبه، وسأظل أراهن عليه لأنه لاعب بالفريق، وأنا مع لاعبي فريقي حتى اليوم الأخير".





كما تحدث المدرب الأرجنتيني عن عملية التدوير في التشكيل.





وقال في هذا الصدد: "هي جزء من القرارات التي اتخذها كمدرب، في ضوء خوض 7 مباريات خلال 21 يوماً، أنظر إلى كاراسكو الذي كنت أريد أن أمنحه دقائق أقل، لأنني أرى أنه قدم مباراة كبيرة للغاية في ميونخ، وبعد المجهود الكبير الذي بذله".





وتابع سيميوني حديثه حول اللاعب الذي تم استبداله بسبب "مشاكل في عضلة الفخذ" خلال الدقائق الأخيرة من مباراة البيتيس، حيث قال: "لسوء الحظ لقد أصيب، وسنفقده الآن".





أما عن عدم تعرض الفريق المدريدي للخسارة على مدار 21 مباراة في الليغا (12 انتصار و9 تعادلات)، فأوضح: "عندما تأتي إلى ناد جديد، فكل ما يبحث عنه هو الانتصار، ومن منطلق الفوز، إذا أمكنك اللعب بطريقة رائعة، فسيكون الأمر أفضل بكثير".





وحول أحداث المباراة، أكد المدرب الأرجنتيني: "البيتيس تفوق علينا في الشوط الأول، صحيح لم يهدد مرمانا بشكل واضح، لكننا لم نظهر بالشكل المطلوب، تحدثنا في الاستراحة، والتغييرات حسنت من السرعة في تدوير الكرة في منتصف الملعب، وجاء الهدف الأول الذي جعل الأمور أكثر سهولة، الفريق أظهر أنه عازم على تحقيق الفوز في هذا الشوط".



