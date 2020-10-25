انتظام سير العملية الانتخابية في يومها الثاني بالإسكندرية (صور)

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شهدت العملية الإنتخابية بالإسكندرية، اليوم الأحد، انتظام في يومها الثاني، بعد فتح كافة اللجان الانتخابية وبدء عملية التصويت بجميع المقار الانتخابية في موعدها في تمام الساعة التاسعة صباحا، والبالغ عددها ٣٦٣ مقرًا و١١٦٠ لجنة فرعية و٦ لجان عامة بإجمالي عدد ناخبين ٤٠٦٧٩٠١ ناخب على مستوى المحافظة.



وتابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة المنعقدة منذ الصباح الباكر من اليوم، مؤكدًا أن هناك متابعة لحظية لسير عملية الانتخابات وعدة آليات للتدخل الفوري لحل أية مشكلة طارئة خاصة بالتنظيم والتجهيزات.



ولفت محافظ الإسكندرية، إلى استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية لحين الانتهاء من الانتخابات وانتهاء عمليات الفرز، بحضور اللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد، والمستشار العسكري بالمحافظة، وأعضاء غرفة العمليات الرئيسيّة بالمحافظة من الجهات المعنية المشاركة في العملية الانتخابية.



كما تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، اللجان الانتخابية بمدرسة قايتباي الإعدادية بنين بمنطقة بحري، لمتابعة سير العملية الانتخابية ومدى الإقبال على اللجان، ورصد أى مخالفات أو شكاوى خلال فترة الانتخابات والإسراع في حلها.



وأطمأنت نائب محافظ الإسكندرية، على سير العملية الانتخابية داخل اللجان، والالتزام بكافة التعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وتجرى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، على مدى يومي السبت والأحد، 24 و25 أكتوبر الجاري، بداية من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساء، في 14 محافظة، هي الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد وقنا والأقصر.



وأجريت المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين في الخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر، ومن المقرر إعلان النتيجة بحد أقصى أول نوفمبر، وتجرى انتخابات الإعادة لمحافظات المرحلة الأولى للمصريين في الخارج أيام 21 و22 و23 نوفمبر، بينما تجرى داخل نفس المحافظات بالداخل يومى 23 و24 نوفمبر وفقا لجدول الهيئة الوطنية للانتخابات.



