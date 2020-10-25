عاجل .. قرر جديد من "البورصة" بشأن أسهم البنك التجاري الدولي

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 09:58 ص
البنك التجاري الدولي
البنك التجاري الدولي
محمد عصام
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كشفت إدارة البورصة المصرية، اليوم الأحد ، أنها قررت إعادة التداولات على أسهم البنك التجارى الدولى التى توقفت يوم الخميس الماضي بطلب من هيئة الرقابة المالية وقتها.

 

وأضافت إدارة البورصة في بيانا لها، إن إعادة التعامل على أسهم البنك إعتبارًا من بداية جلسة تداول اليوم الأحد 25/10/2020 مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم البنك.

 

 

وأوضحت البورصة، أن استأنف عملية التداول على أسهم البنك جاء بعد ارسال قرارات مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 22 أكتوبر 2020، والتى  كشفت عن التزام البنك بتعليمات البنك المركزي المصري بتنحية رئيس مجلس الإدارة بعد ثبوت مخالفات فيما يتعلق بالرقابة الداخلية ومخاطر الائتمان والعمليات المصرفية بالبنك.

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