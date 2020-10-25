كلوب يستقر على بديل فان دايك

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 09:32 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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إستقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ليفربول الإنجليزي على ضم مدافع جديد للريدز خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة من أجل حل مشكلة خط الدفاع.


ويعاني حامل لقب الدوري الانجليزي الموسم الماضي من أزمة دفاعية كبيرة للغاية وذلك بعد تأكد إصابة فيرجيل فان دايك بالرباط الصليبي وغيابه عن الموسم الجاري.


وقالت صحيفة ميرور البريطانية أن ليفربول إستقر على ضم التركي اوزان كاباك مدافع شالكه خلال شهر يناير القادم مع عرض 20 مليون جنية إسترليني على إدارة ناديه للحصول على خدماته.

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