تفاصيل شخصية محمد محمود في مسلسل "نجيب زاهي ذركش" مع يحيى الفخراني

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يُشارك الفنان محمد محمود في مسلسل "نجيب زاهي ذركش"، ويُجسد خلال الأحداث شخصية دكتور جامعي، ويعد هذا العمل التعاون الأول بينه وبين الفنان يحيى الفخراني، ومن المُقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل، وهو ينتمى إلى الدراما الاجتماعية.



مسلسل "نجيب زاهى ذركش" بطولة يحيى الفخراني، أنوشكا، نا رئيس، كريم عفيفي، إسلام إبراهيم، محمد يسري، ومجموعة مميزة من النجوم.



ويُعد المسلسل التعاون الخامس الذى يجمع بين عبد الرحيم كمال و الفنان يحيى الفخراني بعد تقديمهم مسلسلي "شيخ العرب همام"، و"الخواجة عبد القادر"، و"دهشة"، و"ونوس".



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان يحيى الفخراني الدرامية هو مسلسل "بالحجم العائلي"، وهو من تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل فى أولى تجاربها التليفزيونية، وبطولة يحيى الفخراني، ميرفت أمين، يسرا اللوزي، أحمد مجدي، ندى موسى، ركين سعد، كارولين خليل، عمر حسن يوسف، شيماء سيف، أحمد كرارة، محمد مهران، ديانا هشام، وآخرون.









