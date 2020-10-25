6025 إصابة و431 وفاة جديدة بكورونا في المكسيك

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 09:02 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الأحد، 6025 إصابة و431 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

 

وكشفت الصحة المكسيكية، أن إجمالي الحالات المسجلة وصل إلى 886800، فيما ارتفع إجمالي الوفيات ليبلغ 88734.

 

وقالت الصحة المكسيكية، إن "العدد الحقيقي للمصابين من المرجح أن يكون أعلى بكثير من الحالات المسجلة".

 

ويذكر أن المكسيك بين الدول العشر الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم، كما سجلت رابع أكبر حصيلة وفيات عالميا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

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