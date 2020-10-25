حقيقة عودة جريزمان إلى أتلتيكو مدريد

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 07:30 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أوضحت تقارير صحفية فرنسية، موقف الفرنسي انطوان جريزمان مهاجم نادي برشلونة  الإسباني من الرحيل عن الفريق الكاتالوني خلال الميركاتو الشتوي القادم، بعد الأنباء التي ربطت اللاعب بالخروج من الكامب نو.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت أنطوان جريزمان بالرحيل عن برشلونة بشكل نهائي، وعودته مجددا إلى الواندا متروبوليتانو رفقة فريقه السابق اتليتكو مدريد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن الصحيفة تواصلت مع أحد المصادر داخل نادي برشلونة وأكدت على استمرار جريزمان مع الفريق بشكل نهائي حتي نهاية الموسم الجاري.

وتلقى انطوان جريزمان عددا من الانتقادات خلال الفترة الماضية، بعد تراجع مستواه وابتعاده عن خطط رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة خلال الفترة الأخيرة.

وتحدث انطوان جريزمان في تصريح سابق، أثار الجدل خلال الفترة الماضية، بتصريح على ديدييه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي، بعد تأكيده أنه يعرف موقعه الصحيح في الملعب.

وأثارت هذه التصريحات الغضب داخل جدران نادي برشلونة، بعد الإشارة إلى عدم وجود تفاهم بين انطوان جريزمان ورونالد كومان داخل الفريق.

وفتحت تصريحات انطوان جريزمان الأخيرة الباب أمام إمكانية اللاعب عن النادي خلال الميركاتو الشتوي القادم، من أجل ضم لاعب جديد واستفادة المهاجم الفرنسي من نادي آخر يعلم كيف يوظف قدراته الفنية والبدنية.

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