تكريم 24 من أبطال حرب أكتوبر ورواد المهندسين

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 07:23 ص
جانب من التكريم
جانب من التكريم
آيات عامر
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كرمت نقابة المهندسين في إحتفالها مساء أمس 24 مهندسا من أبطال حرب أكتوبر ورواد الهندسة.

شملت قائمة المكرمين، المهندس إبراهيم محلب- رئيس وزراء مصر الأسبق، لواء ركان حرب جمال محمد على- مدير سلاح المهندسين في حرب أكتوبر، عميد أركان حرب أحمد حمدي- قيادة لواء كباري بالجيش الثالث الميداني، عميد فؤاد محمد سلطان سلام – قائد لواء كتيبة 109، لواء أركان حرب باقي ذكى يوسف – سلاح المركبات، لواء أركان حرب محمد جلال فهمى – رئيس مهندسي الجيش الثالث 1973، لواء أركان حرب احمد شوrي فراج - رئيس مهندسين الجيش الثانى1973، عميد جمال الدين محمد حلمي- قائد اللواء التاسع مهندسين، عميد احمد سامى محمود فهيم - قائد اللواء 122 كباري، لواء أركان حرب خميس رمضان سليم - قائد وحدات الرادار والمراقبة بالنظر بالفرقة الثامنة بالجبهة، لواء عبدالرحمن مصطفى عبدالرحمن شريف - نائب رئيس شركة مصر للطيران، لواء وصفى عبدالله مباشر - مدير إدارة المشروعات الكبرى، لواء فاروق إبراهيم الشيخ - قائد كتيبة كباري بحرب أكتوبرK  صاحب أول كوبري في الحرب، لواء عادل فؤاد قنديل - رئيس أركان إدارة المياه، عميد فكرى عبدالغفار نصر - رئيس سلاح المهندسين، لواء مهندس يسرى أبوعامر - رئيس مهندسي الطيران، الفريق محمد سعيد العصار - وزير الدولة للإنتاج الحربى سابقا، لواء حسين مسعود - وزير الطيران المدني الأسبق، لواء أركان حرب يوسف سرى حسين أمين - مدير إدارة المياه، لواء هشام السيوفى - مدير إدارة المهندسين العسكريين، لواء إيهاب الفار - رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مهندس محسن صلاح - رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب للاستثمار، مهندس سيد فاروق -رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، مهندس هشام أبوالعطا - رئيس الشركة القابضة.

جاء ذلك خلال احتفالية كبري بقاعة المنارة لتكريم المهندسين العسكريين المشاركين في حرب أكتوبر، بحضور عددا كبير من الوزراء والشخصيات العامة.
تكريم 24 من أبطال حرب أكتوبر ورواد المهندسين
تكريم 24 من أبطال حرب أكتوبر ورواد المهندسين
تكريم 24 من أبطال حرب أكتوبر ورواد المهندسين
تكريم 24 من أبطال حرب أكتوبر ورواد المهندسين

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