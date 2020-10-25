تكريم 24 من أبطال حرب أكتوبر ورواد المهندسين

كرمت نقابة المهندسين في إحتفالها مساء أمس 24 مهندسا من أبطال حرب أكتوبر ورواد الهندسة.



شملت قائمة المكرمين، المهندس إبراهيم محلب- رئيس وزراء مصر الأسبق، لواء ركان حرب جمال محمد على- مدير سلاح المهندسين في حرب أكتوبر، عميد أركان حرب أحمد حمدي- قيادة لواء كباري بالجيش الثالث الميداني، عميد فؤاد محمد سلطان سلام – قائد لواء كتيبة 109، لواء أركان حرب باقي ذكى يوسف – سلاح المركبات، لواء أركان حرب محمد جلال فهمى – رئيس مهندسي الجيش الثالث 1973، لواء أركان حرب احمد شوrي فراج - رئيس مهندسين الجيش الثانى1973، عميد جمال الدين محمد حلمي- قائد اللواء التاسع مهندسين، عميد احمد سامى محمود فهيم - قائد اللواء 122 كباري، لواء أركان حرب خميس رمضان سليم - قائد وحدات الرادار والمراقبة بالنظر بالفرقة الثامنة بالجبهة، لواء عبدالرحمن مصطفى عبدالرحمن شريف - نائب رئيس شركة مصر للطيران، لواء وصفى عبدالله مباشر - مدير إدارة المشروعات الكبرى، لواء فاروق إبراهيم الشيخ - قائد كتيبة كباري بحرب أكتوبرK صاحب أول كوبري في الحرب، لواء عادل فؤاد قنديل - رئيس أركان إدارة المياه، عميد فكرى عبدالغفار نصر - رئيس سلاح المهندسين، لواء مهندس يسرى أبوعامر - رئيس مهندسي الطيران، الفريق محمد سعيد العصار - وزير الدولة للإنتاج الحربى سابقا، لواء حسين مسعود - وزير الطيران المدني الأسبق، لواء أركان حرب يوسف سرى حسين أمين - مدير إدارة المياه، لواء هشام السيوفى - مدير إدارة المهندسين العسكريين، لواء إيهاب الفار - رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مهندس محسن صلاح - رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب للاستثمار، مهندس سيد فاروق -رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، مهندس هشام أبوالعطا - رئيس الشركة القابضة.



جاء ذلك خلال احتفالية كبري بقاعة المنارة لتكريم المهندسين العسكريين المشاركين في حرب أكتوبر، بحضور عددا كبير من الوزراء والشخصيات العامة.