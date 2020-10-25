"يتأتئ ومعتل اجتماعيا".. مادونا تهاجم ترامب

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 07:34 ص
بوابة الفجر
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أبدت المطربة الأمريكية، مادونا، عدم إعجابها بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وكذلك منافسه في الانتخابات الرئاسية، جو بايدن، ولكنها اختارت في النهاية أحدهما لمنح صوتها له.

وشاركت عبر حسابها مقطعا مصورا من مناظرة الإثنين، الخميس، والذي تطرق ترامب فيه إلى الأطفال الذين يفصلون عن آبائهم المكسيكيين بعد إلقاء القبض عليهم من جانب السلطات الأمريكية أثناء تسللهم إلى أمريكا، وقال عنهم: "يتم إحضار هؤلاء الأطفال إلى هنا عن طريق القيوط والكثير من الأشرار وعصابات المخدرات، ويستخدموهم للوصول إلى بلدنا".

وعبرت مادونا (62 عاما) عن استنكارها لرأي ترامب السابق، قائلة: "أخرجوا هذا المعتل اجتماعيا من البيت الأبيض".

ورغم عدم اقتناع مادونا بجو بايدن إلا أنها تراه أفضل من ترامب، وقالت: "على الرغم من أن بايدن يتأتئ في حديثه إلا أنه على الأقل لديه بوصلة أخلاقية".أبدت المطربة الأمريكية، مادونا، عدم إعجابها بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وكذلك منافسه في الانتخابات الرئاسية، جو بايدن، ولكنها اختارت في النهاية أحدهما لمنح صوتها له.


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