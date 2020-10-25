لجان الاقتراع تستعد لاستقبال الناخبين في ثاني أيام التصويت بانتخابات مجلس النواب

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 07:37 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
Advertisements
تستعد لجان الاقتراع في 14 محافظة لاستقبال الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020.

واعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، وذلك من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، للتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

وانطلق الماراثون الانتخابي، أمس السبت، في المرحلة الأولى في 14 محافظة، وهي كالآتي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح

ومن المقرر أن تكون الإعادة لهذه المرحلة تكون أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، قد فتحت باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، من 17 سبتمبر حتى 26 سبتمبر الماضي من العام الجاري.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.

كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عددًا من الإجراءات الاحترازية لإجراء الانتخابات في ظل انتشار فيروس كورونا، وبدأت تنفيذ تلك الإجراءات خلال الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس الماضي، وكذلك جولة الإعادة.

وتتضمن تلك الإجراءات توفير كل ما يلزم من وسائل الوقاية للناخبين، وتعقيم المقار الانتخابية قبل بدء التصويت وبعده، ووضع مسافات آمنة أمام لجان الاقتراع للناخبين، وتكليف موظفا مُختصا من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المسافات الآمنة، وفرض ارتداء الكمامة الطبية على كل الأطراف، وإلزام المرشحين بالدعاية على مواقع التواصل، واستخدام مكبرات الصوت، وتقليل أعداد الناخبين من خلال زيادة عدد لجان الاقتراع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نواب 2020 مجلس نواب 2020 انتخابات مجلس النواب 2020 ارتداء الكمامه

أخبار تهمك

تحذير عاجل من "الصحة" بشأن كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الاتحاد السكندري يفاوض الأهلي لضم هذا الثنائي

منذ ساعة و 20 دقيقة

الإسماعيلي يستبعد رباعي الفريق من مواجهة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 23 ساعة

تعرف على الجهاز الفني الجديد لغزل شبين بالقسم الثالث

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. هل يضم الأهلي نجم الزمالك ؟

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يستقر على بيع الثنائي الإفريقي

منذ يوم

بدر بانون يكشف حقيقة احتفاله بتأهل الأهلي لنهائي إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

ضربة موجعة للزمالك قبل موقعة الإسماعيلي

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يفتقد لخدمات نجمه خلال لقاء الإسماعيلي

منذ 37 دقيقة

الأهلي يستقر على عودة «النفاسة» لقيادة الهجوم في الموسم الجديد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

سموحة يطلب التعاقد مع رباعي الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة سقوط الثلوج على المحافظة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

اليوم.. انطلاق الماراثون الانتخابي في 14 محافطة

توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب

مع انطلاق اليوم الأول لماراثون النواب.. المرأة والشباب يتصدران المشهد الانتخابي

إقبال متوسط على اللجان الانتخابية في أبو النمرس

وزير التموين يدلي بصوته في انتخابات النواب بالعجوزة (صور)

وسط إجراءات احترازية.. توافد الناخبين على لجان بولاق الدكرور للإدلاء بأصواتهم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:10 م

محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة سقوط الثلوج على المحافظة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

12:02 ص

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

09:35 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

12:04 ص

تحذير عاجل من "الصحة" بشأن كورونا

12:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»