بديلاً لـ بادجي.. الأهلي يستهدف مهاجم الجونة

















قالت تقارير صحفية، أن النادي الأهلي يستهدف التعاقد مع نجم الجونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية.









ووفقاً لمصدر مطلع داخل لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، فإن اللجنة أوصت بالتعاقد مع المهاجم الزامبي والتر بواليا، نجم فريق الجونة.









وأوضح المصدر، أن القرار النهائي سيظل في يد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، لتحديد مصير الصفقة.









ويؤكد المصدر، أن ضم بواليا سيكون مرهوناً بالتخلي عن المهاجم السنغالي أليو بادجي.











