حقيقة مشاركة الشناوي أمام طلائع الجيش

يرغب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في إراحة محمد الشناوي، حارس مرمى القلعة الحمراء، خلال مباراة الفريق أمام طلائع الجيش.













وسيواجه النادي الأهلي نظيره طلائع الجيش يوم السبت المقبل على أرضية استاد "الأهلي" في الجولة الـ34 والأخيرة من مسابقة بطولة الدوري المصري الممتاز.









ومن المقرر أن يقوم الإتحاد المصري لكرة القدم بتسليم النادي الأهلي درع بطولة الدوري العام، للقلعة الحمراء بعد نهاية المباراة.













ويدري موسيماني فكرة إراحة الشناوي في هذا اللقاء، والدفع ببديله علي لطفي، من أجل الحفاظ على الحارس، خوفًا من تجدد آلام العضلة الضامة والتي اشتكى منها الشناوي في الفترة الأخيرة.













وقام الجنوب افريقي باستبدال محمد الشناوي في الشوط الثاني من لقاء الوداد المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، في المباراة التي حسمها الأهلي بثلاثية مقابل هدف وحيد وصعدت الأحمر إلى نهائي البطولة.







