مفاجأة.. سامي قمصان يكشف سبب استبعاد علي معلول من إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا
الأحد 25/أكتوبر/2020 - 03:29 ص
حسام مجدي
Advertisements
كشف سامي قمصان مدرب النادي الأهلي عن سبب استبعاد علي معلول نجم الفريق الأحمر من مباراة إياب دور النصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا ضد نادي الوداد.
وأشاد سامي قمصان بدور بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي مع اللاعبين خلال الفترة الاخيرة.
وقال قمصان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش: "حققنا الهدف بالصعود للنهائي، موسيماني يتعامل بشكل جيد مع اللاعبين خاصة على الناحية النفسية وهذا ظهر بشكل كبير تأثيره خلال الفترة الاخيرة".
وأكد قمصان: "موسيماني طالب بهدف مبكر لمنحنا الثقة امام المنافس".
واشار قمصان في حديثه: "درسنا الوداد بشكل جيد وهذا سبب تفوقنا ذهابا وايابا".
وعن عدم مشاركة علي معلول في المباراة قال: فضلنا منحه راحة رغم قدرته على المشاركه، وذلك لاعداده بشكل جيد للمباراة النهائية.
وأتم: "موسيماني تحدث مع اللاعبين الاكثر مشاركة خلال الفترة الاخيرة لمنحهم الراحة الكافية خاصة مع تحقيق نتيجة مريحة بالمغرب".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا