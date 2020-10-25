ترتيب هدافي الدوري الإيطالي





نجح المهاجم الدولي البلجيكي لوكاكو من التسجيل فى فوز فريقه إنتر ميلان خارج ارضه أمام جنوي بنتيجة هدفين مقابل لاشئ.





بينما فاز نادى لاتسيو أمام نظيره بولونيا بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.





ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي والتي جاءت كالتالي:





1 – لوكاكو 5 أهداف





2 – إبراهيموفيتش 4 أهداف





3 – لوزانو 4 أهداف





4 – جوميز 4 أهداف





5 – كابوتو 3 أهداف



