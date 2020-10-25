سموحة يوضح موقفه بشأن التعاقد مع صالح جمعة









يعانى صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي من عدم المشاركة خلال الفترة الماضية مع القلعة الحمراء.





وكشف المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، حقيقة طلب أحمد سامي، المدير الفني للفريق السكندري، طلب استعارة صالح جمعة من صفوف النادي الأهلي.





وأكد المهندس فرج عامر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " غير مهتمين باستعارة صالح جمعة من الأهلي في الموسم الجديد وهذا الكلام عار تمامًا من الصحة".



