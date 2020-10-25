حمادة هلال يكشف حقيقة خناقته مع محمد رمضان بسبب أزمة "الشرع محللي أربعة"

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 01:43 ص
بوابة الفجر
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نفى الفنان حمادة هلال، وجود خلاف بينه وبين الفنان محمد رمضان، بعد اشتعال أزمة أغنية الشرع محللى أربعة بين النجمين.

وأكد في تصريحات إغلامية: "مفيش خناقة وعمرى ما اتخانقت مع حد ومحمد رمضان أخويا"زز

وأوضح قائلًا : "الأغنية عندي من 4 شهور وكنت مأجلها لأسباب منها، وفاة والدتي وأغاني غيرها تأجلت".

يذكر أن حمادة هلال صرح بأنه اضطر لطرح الأغنية في هذا التوقيت بعد اكتشافه أن اسم الأغنية وبعض كلماتها قد تم تسريبها.

 وعند سؤاله عن سرقة الفنان محمد رمضان الأغنية رد سريعًا: "إن بعض الظن إثم".

وأكد أنه لم يتنازل عن حقوقه الملكية والفكرية للأغنية حال اكتشافه سرقتها من قبل أي شخص، مشيرًا إلى أنه تنازل من قبل في مثل هذه الأمور، لكن هذه المرة سيتمّسك بحقه القانوني خاصة أنه يمتلك كافة الأوراق الرسمية التي تثبت ذلك.

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