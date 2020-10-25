سموحة يُعلن التعاقد مع أطهر الطاهر





كشف المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن إبرام النادي السكندري صفقة أجنبية من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأكد المهندس فرج عامر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " تعاقدنا مع السوداني أطهر الطاهر رسميا وهو لاعب متميز وسيكون إضافة قوية للفريق".



