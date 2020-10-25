مفاجأة صادمة.. يوتيوب يحذف مهرجان حسن شاكوش "بسكوتة مقرمشة"

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 01:15 ص
بوابة الفجر
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حذف موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب مهرجان "بسكوتة مقرمشة" لحسن شاكوش، بسبب تشابهها مع الكليب الذي قدمه لحماقي. 

وتم حذف المهرجان بعد نجاحه في تحقيق أكثر  من ٢٥ مليون مشاهدة في غضون أيام قليلة، ما شكل صدمة لجمهور ومحبي شاكوش الذين عبروا عن إعجابهم بالمهرجان فور طرحه.

يذكر أن "شاكوش" رفض الاعتراف بالاعتداء على الحقوق الملكية الفكرية واقتباس مهرجانه من أغنية حماقي وعليه تقدم المخرج مصطفى عامر بطلب لموقع الفيديوهات الشهير في ظل تشابه "الإنترو" وتم حذف كليب شاكوش.

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