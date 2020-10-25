تعرف على ترتيب الدوري الإسباني.. صدارة مدريدية





نجح ريال مدريد فى الجلوس على عرش ترتيب الدورى الإسبانى بعد انتهاء مباراة "كلاسيكو الأرض" بين الريال وبرشلونة، والتى أقيمت على ملعب "الكامب نو".













ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليجا برصيد 13 نقاط، بعد فوز في الكلاسيكو بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.









وتقدم الميرنجي عن طريق فيدي فالفيردي في الدقيقة الخامسة، ولكن سرعان ما احرز أنسو فاتي هدف التعادل للبارسا في الدقيقة الثامنة، وعاد سيرجيو راموس التقدم لفريقه ريال مدريد بهدف ثان في شباك برشلونة، في الدقيقة 62 من ضربة جزاء.













وفى الأنفاس الأخيرة من زمن المباراة تمكن لوكا مودريتش من إضافة الهدف الثالث للفريق المدريدى بعدما تلاعب بمدافعى برشلونة وحارس مرماهم تير شتيجن.









ويحل أتلتيكو مدريد في المركز الثانية برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، بانتصاره اليوم أيضًا على ضيفه ريال بيتيس بهدفين دون رد.









وقد جاء ترتيب الدوري الإسباني بعد الصدارة مدريدية كالآتي:-









1 – ريال مدريد 13 نقاط





2 – أتلتيكو مدريد 11 نقطة





3 – ريال سوسيداد 11 نقطة





4 – فياريال 11 نقطة





5 – أوساسونا 10 نقاط





6 – خيتافي 10 نقاط





7 – إلتشي 10 نقاط





8 – قادش 10 نقاط





9 – غرناطة 10 نقاط





10 – ريال بيتيس 9 نقاط





11 – إيبار 8 نقاط





12 – برشلونة 7 نقاط





13 – إشبيلية 7 نقاط





14 – فالنسيا 7 نقاط





15 – أتلتيك بيلباو 6 نقاط





16 – هويسكا 5 نقاط





17 – سيلتا فيجو 5 نقاط





18 – ديبورتيفو ألافيس 4 نقاط





19 – بلد الوليد 3 نقاط



