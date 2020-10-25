شاهد.. عمرو أديب: "عندي هسس من الكورونا"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن البعض يعتقد أن لديه "هسس" من الكورونا، معقبا: "أيوة أنا عندي هسس.. أنا بشوف الناس بيجرالها إيه، هذا الوباء ليس له كبير ولا كتالوج".





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، "اللي مش بيشوف أن الإصابات بتزيد يبقا واهم"، منوها بأن منظمة الصحة العالمية حذرت من احتمالية زيادة أعداد الإصابات مرة أخرى خلال فصل الشتاء، مضيفا: "خافوا على نفسكم".





وتابع الإعلامي: "ربنا كرمنا، والأعداد ما زالت قليلة.. خدوا حذركم"، واستطرد ممسكا بالكمامة الخاصة به، "يوضع سره في أضعف خلقه".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98813 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 167 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 106397 حالة من ضمنهم 98813 حالة تم شفاؤها، و6187 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

