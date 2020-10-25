شاهد.. عمرو أديب: "بيجيلي كابوس أني في حتة ومش لابس الكمامة"

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 03:15 ص
الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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أبدى الإعلامي عمرو أديب، دهشته من عدم التزام البعض بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد -19)، قائلا: "أنا بيجيلي كابوس بقالي شهر أني في حتة مش لابس كمامة".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، الفضائية، مساء السبت، إلى أن فيروس كورونا أصبح يصيب الشباب، واتضح أن من يصاب بالكورونا بأعراض خفيفة يتعرض لمضاعفات بعدها، مضيفا: "يا ناس خدوا الاحتياطات بدل ما تتصابوا".

ولفت إلى أن فيروس كورونا مازال قاتلا، مضيفا: "خاف على نفسك، وعلى أمك، وعلى عيالك.. فاضل شهرين والتطعيم يطلع استحملوا".

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98813 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 167 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 106397 حالة من ضمنهم 98813 حالة تم شفاؤها، و6187 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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