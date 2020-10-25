هل يغير برشلونة مبادئه من أجل ميسي ؟

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 12:27 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني يواجه مبدأ تاريخيًا في النادي الكتالوني يعقد عملية إطلاق اسمه على الملعب الجديد للبلوجرانا.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن جيرارد بيكي نجم دفاع برشلونة كان قد طالب بوضع اسم البرغوث الأرجنتيني على الملعب الجديد لبرشلونة من أجل تكريمه على المسيرة الحافلة بقميص البرسا.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إدارة برشلونة إذا سمعت بنصيحة بيكي وقررت إطلاق اسم ميسي على ملعب كامب نو عقب تطويره فإنها ستكون المرة الأولى في التاريخ التي يوضع خلالها اسم شخص على ملعب النادي الكتالوني.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن ملاعب برشلونة على مدار تاريخه، هي : فيلودروم دي لا بونانوفا (1899-1900) وملعب فندق كازانوفاس (1901-1905) وملعب كالي مونتانير (1905-1909) وكامب ديل لا إندوستريا (1909-1922) ولي كورتس (1922-1957).

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة بدأ اللعب لأول مرة في كامب نو عام 1957 عندما كانت سعته 90 ألفًا لكن اليوم يمكنه أن يستوعب ما يصل إلى 99354 مشجعًا ما يجعله أكبر ملعب في أوروبا.

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