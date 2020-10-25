تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 12:25 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تترقب جماهير وعشاق الكرة المصرية، مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان المغربي، ضمن إطار منافسات دور نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان المغربي 

ومن المقرر أن تُقام مواجهة بيراميدز ضد نهضة بركان المغربي لي نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم الأحد المقبل الموافق 25 أكتوبر 2020 على ملعب مولاي عبدالله في مدينة الرباط المغربية.

تشكيل بيراميدز المتوقع ضد نهضة بركان

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب أنتي تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز، مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام نهضة خ، بالثلاثي عبد الله السعيد ومحمد فاروق وإبراهيم عادل في وسط الملعب الهجومي، ليصبح التشكيل كالآتي:- 

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: محمد حمدي، علي جبر، أحمد توفيق، عبد الله بكري.

خط الوسط: عبدالله السعيد، محمود حمادة، نبيل عماد دونجا، محمد فاروق، إبراهيم عادل.

الهجوم: جون أنطوي.

الجدير بالذكر أن بيراميدز قد تأهل لدور نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد تغلبه على حوريا كوناكري الغيني، في دور نصف النهائي، بينما صعد نهضة بركان بعد إقصاء حسنية أغادير من الدور ذاته.

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بيراميدز الكونفدرالية الدور النصف نهائي

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