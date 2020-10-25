بوسي شلبي برفقة محمود عبد العزيز في مهرجان الجونة!

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عبرت الإعلامية بوسي شلبي، عن سعادتها بصورة قام بتصميمها إحدى معجبينها، تكريمًا للراحل الفنان القدير الساحر محمود عبد العزيز.



ونشرت بوسي شلبي، الصورة التي قام بتصميمها احدى المعجبين والتي جمعتها بـ محمود عبد العزيز، وكأنه يشارك في مهرجان الجونة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وعلقت "بوسي" قائلة: "أجمل حاجة أسعدتني الشخص العمل الصورة دي شكرًا لك بجد اسعدتني والف رحمه علي الغالي.. الجونة".



ونالت الصورة إعجاب الجمهور المتابع لـ بوسي شلبي، معبرين عن حبهم الشديد للراحل محمود عبد العزيز، داعين الله له بالرحمة.

