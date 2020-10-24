طارق حامد بعد تكريم لاعبي الزمالك له: فخور بانتمائي لهذا الجيل

حرص طارق حامد لاعب وسط الزمالك، على التعليق على احتفال لاعبي الفريق بعيد ميلاده الثاني والثلاثين بإقامة ممر شرفي له قبل بداية المران.

وفاجأ لاعبي الزمالك طارق حامد بإقامة ممر شرفي له أثناء نزوله لأرض الملعب وذلك عقب الاحتفال به داخل غرفة الملابس.

وكتب طارق حامد عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "فخور لكوني واحد من هذا الجيل بنادي الزمالك".





ويعد طارق حامد من أهم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال السنوات الأخيرة، وكذلك ايضا في منتخب مصر، بسبب مستواه المميز وأدائه القتالي داخل الملعب.