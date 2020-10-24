طارق حامد بعد تكريم لاعبي الزمالك له: فخور بانتمائي لهذا الجيل

السبت 24/أكتوبر/2020 - 11:58 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

حرص طارق حامد لاعب وسط الزمالك، على التعليق على احتفال لاعبي الفريق بعيد ميلاده الثاني والثلاثين بإقامة ممر شرفي له قبل بداية المران.

 

وفاجأ لاعبي الزمالك طارق حامد بإقامة ممر شرفي له أثناء نزوله لأرض الملعب وذلك عقب الاحتفال به داخل غرفة الملابس.

 

وكتب طارق حامد عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "فخور لكوني واحد من هذا الجيل بنادي الزمالك".


ويعد طارق حامد من أهم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال السنوات الأخيرة، وكذلك ايضا في منتخب مصر، بسبب مستواه المميز وأدائه القتالي داخل الملعب.

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة": تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ 39 دقيقة

عاجل.. تصريح جديد من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة سقوط الثلوج على المحافظة

منذ حوالي 4 ساعات

المصري يُحدد سعر «وادي»

منذ حوالي 3 ساعات

بدر بانون يكشف حقيقة احتفاله بتأهل الأهلي لنهائي إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

سموحة يطلب التعاقد مع رباعي الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يستقر على عودة «النفاسة» لقيادة الهجوم في الموسم الجديد

منذ ساعتين و 13 دقيقة

مصرع قاتل الشهيد أسامة السمان في نجع حمادي على يد شقيقه

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. هل يضم الأهلي نجم الزمالك ؟

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة خروج نجم الفريق من حسابات موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يستقر على بيع الثنائي الإفريقي

منذ حوالي 22 ساعة

تعرف على موعد انضمام «خليفة صلاح» للأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

رسميا.. أبو العينين شحاته مديرا فنيا لجمهورية شبين

منذ ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ يوم

ضربة موجعة للزمالك قبل موقعة الإسماعيلي

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:04 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة سقوط الثلوج على المحافظة

09:10 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

12:02 ص

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

09:35 ص

الأهلي يستقر على عودة «النفاسة» لقيادة الهجوم في الموسم الجديد

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»