تعرف على موعد انضمام «خليفة صلاح» للأهلي









تقرر انضمام طاهر محمد طاهر، لاعب نادي المقاولون العرب والمنتقل حديثًا إلى الأهلي، بعد مباراة فريقه أمام بيراميدز في الدوري المصري الممتاز.





ويلتقي بيراميدز مع المقاولون العرب، نهاية شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.





وانتقل طاهر محمد طاهر إلى الأهلي لمدة 5 سنوات بداية من الموسم المقبل، مقابل 20 مليون جنيه بالإضافة إلى إعارة 3 لاعبين للمقاولون العرب بعد نهاية الموسم الحالي.





وأكد طاهر محمد طاهر أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، تحدث معه للانضمام إلى الأهلي ورحبت جداً بالأمر، وكان هذه المفاوضات للمرة الثالثة مع الأهلي، ولكنى فى الفترات السابقة لم أكن أفكر فى اللعب داخل مصر، من صغرى أهلاوى وكذلك أسرتى.



