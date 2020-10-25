محافظ الفيوم يساعد مسنة أمام إحدى اللجان الانتخابية (فيديو)

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 01:33 ص
محافظ الفيوم يساعد السيدة المسنة
محافظ الفيوم يساعد السيدة المسنة
كـسـاب أحـمـد
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كشف الدكتور أحمد الانصاري، محافظ الفيوم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "Cbc"، مساء السبت، ملابسات مساعدته لمسنة أمام إحدى اللجان الانتخابية، دون علمها بهويته

وقال محافظ الفيوم، إنه عندم وجد سيدة مسنة تتقدمه أثناء دخوله للجنة، ورفض قيام المرافقين له بتوسعة الطريق له، وقام بالإمساك بيدها وصولًا حتى اللجنة دون أن تعلم هويته، معقبًا: "كنت بتكلم معاها كلام عادي خالص، وبقولها مبسوط اللي انتي جاية".

ولفت إلى أنه سعيدة بمشاركة المرأة المصرية في الإنتخابات حتى مع تقدم عمرها، متابعًا: "ما ينفعش ما أمدش إيدي لها، والله مشهد عفوي، ده اللي اتربينا عليه".

الداخلية تستعد للانتخابات
باستنفار أمني مكثف ورفع درجة الاستعداد على مستوى الجمهورية، أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات (مجلس النواب) بمختلف مديريات الأمن.

وإعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية، وذلك من خلال الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

وقد قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والإنضباط، والتشديد على أهمية الإلتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود وإستنفار كافة الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين،وثقتها فى وعى المواطنين بالجهود التى يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الإنتخابية، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

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