جماعة الإخوان الإرهابية تبث فيديوهات إعلامية قديمة للإساءة إلى الدولة

هاجم رواد "السوشيال ميديا" جماعة الإخوان الإرهابية لتعمدها بث فيديوهات وأكاذيب إعلامية قديمة للإساءة ‏إلى مؤسسات الدولة، وتضليل الشعب المصري ونشر الفوضى لضرب أمن واستقرار مصر، في محاولة منها لتشويه الماراثون الانتخابي- برلمان 2020- الذي انطلقت فعالياته داخل البلاد صباح اليوم.



