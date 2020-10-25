جماعة الإخوان الإرهابية تبث فيديوهات إعلامية قديمة للإساءة إلى الدولة

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 12:47 ص
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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هاجم رواد "السوشيال ميديا" جماعة الإخوان الإرهابية لتعمدها بث فيديوهات وأكاذيب إعلامية قديمة للإساءة ‏إلى مؤسسات الدولة، وتضليل الشعب المصري ونشر الفوضى لضرب أمن واستقرار مصر، في محاولة منها لتشويه الماراثون الانتخابي- برلمان 2020- الذي انطلقت فعالياته داخل البلاد صباح اليوم.

ويبدو أن جماعة الإخوان الإرهابية أفلست تمامًا بعد أن أصبحت كل محاولاتها مكشوفة وقديمة للشعب المصري الواعي، حيث أصبح الشعب المصري مدرك وواع لمحاولات النيل من مؤسسات الدولة، ولديه قدر كبير لتمييز الشائعات والأكاذيب التي تنشرها الجماعة الإرهابية، حيث أكد الشعب المصري من خلال مواقفه ومشاركته في الاستحقاقات الدستورية واحد تلو الآخر أنه يقف وراء قيادته ودولته، وألقى بجماعة الإخوان الإرهابية الكاذبة إلى مزبلة التاريخ بلا رجعة.

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جماعه ارهابية برلمان 2020 الارهاب الاخوان

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