شاهد.. عمرو أديب: "في رشاوى انتخابية.. والمهم قدرها إيه"

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 12:15 ص
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن نسبة الإقبال خلال اليوم الانتخابي الأول لانتخابات مجلس النواب كبيرة، ولكنها متباينة، حيث هناك أماكن كان الإقبال عليها كبيرًا، ومناطق متوسطة، ومناطق أخرى ضعيفة. 

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن إقبال أهالي الريف كان أكبر من إقبال أهالي المدن، وكان هناك منافسة كبيرة بين مرشحين الفردي، منوها بأن الحديث عن الرشاوى الانتخابية أو ما يسمى بالمال السياسي، هو آفة كل انتخابات برلمانية في مصر، معقبا: "بيحدث.. آه بيحدث ولكن المهم هو بيحصل بنسبة أد إيه".

وأضاف، "مفيش حد قوي محتاج يشتري أصوات.. محدش يقدر يشتري كل الأصوات بالفلوس حتى لو معاه مال قارون". 

الداخلية تستعد للانتخابات
باستنفار أمني مكثف ورفع درجة الاستعداد على مستوى الجمهورية، أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات (مجلس النواب) بمختلف مديريات الأمن.

وإعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية، وذلك من خلال الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

وقد قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والإنضباط، والتشديد على أهمية الإلتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود وإستنفار كافة الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين،وثقتها فى وعى المواطنين بالجهود التى يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الإنتخابية، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

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