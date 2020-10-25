حافظ أبوسعدة: لم نرصد أي مخالفات داخل لجان الانتخابات

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 02:18 ص
حافظ أبوسعدة
حافظ أبوسعدة
كـسـاب أحـمـد
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قال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن هناك جهد تنظيمي أكثر من رائع من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات في انتخابات مجلس النواب، بالإضافة إلى حياد الأجهزة الحكومية من المرشحين وعدم تدخلها، مشددًا أنه لم يتم رصد أي عبث أو خروج عن القانون داخل المقار الانتخابية.

وأضاف "أبوسعدة" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المال السياسي تم رصده اليوم من قبل المندوبين التابعين لنا، الذين قاموا بتصوير أكشاك بجوار بعض الدوائر الانتخابية.

وتابع "أبوسعدة": "كانوا بيدفعوا عطايا أو أموال لبعض الناخبين.. شاهدنا دعاية انتخابية محظورة بقرار اللجنة العليا للانتخابات من قبل بعض الأحزاب السياسية محاولة التأثير على الناخبين أمام اللجان، واشتباكات لبعض أنصار المرشحين في أسوان، وهذه أشياء ملازمة للعملية الانتخابية، ولكن داخل اللجنة لا يوجد أي عبث من أي نوع".

وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن متوسط الحضور اليوم تراوح من 10 إلى 15%، ومتوقع أن يشهد النصف الأخير من يوم غد إقبال كثيف وارتفاع في عدد المشاركين في انتخابات مجلس النواب.

الداخلية تستعد للانتخابات
هذا، وأنهت أجهزة وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات مجلس النواب بمختلف مديريات الأمن.

واعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، وذلك من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية، ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، للتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

وقام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة في عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والانضباط، والتشديد على أهمية الالتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنساني خاصةً مع كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة.

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود واستنفار كافة الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين، وثقتها في وعى المواطنين بالجهود التي يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

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