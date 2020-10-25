حافظ أبوسعدة: لم نرصد أي مخالفات داخل لجان الانتخابات

قال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن هناك جهد تنظيمي أكثر من رائع من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات في انتخابات مجلس النواب، بالإضافة إلى حياد الأجهزة الحكومية من المرشحين وعدم تدخلها، مشددًا أنه لم يتم رصد أي عبث أو خروج عن القانون داخل المقار الانتخابية.



وأضاف "أبوسعدة" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المال السياسي تم رصده اليوم من قبل المندوبين التابعين لنا، الذين قاموا بتصوير أكشاك بجوار بعض الدوائر الانتخابية.



وتابع "أبوسعدة": "كانوا بيدفعوا عطايا أو أموال لبعض الناخبين.. شاهدنا دعاية انتخابية محظورة بقرار اللجنة العليا للانتخابات من قبل بعض الأحزاب السياسية محاولة التأثير على الناخبين أمام اللجان، واشتباكات لبعض أنصار المرشحين في أسوان، وهذه أشياء ملازمة للعملية الانتخابية، ولكن داخل اللجنة لا يوجد أي عبث من أي نوع".



وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن متوسط الحضور اليوم تراوح من 10 إلى 15%، ومتوقع أن يشهد النصف الأخير من يوم غد إقبال كثيف وارتفاع في عدد المشاركين في انتخابات مجلس النواب.



