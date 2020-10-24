كومان ينفجر غضبا: الـ"VAR" تستخدم فقط ضد برشلونة

السبت 24/أكتوبر/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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انتقد مدرب برشلونة رونالد كومان، الحكم وتقنية حكم الفيديو بشدة عقب خسارة فريقه 1-3 على أرضه أمام ريال مدريد في قمة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.

 

وحصل سيرجيو راموس على ركلة جزاء في منتصف الشوط الثاني، عقب مراجعة تقنية الفيديو على شاشة الملعب، عندما جذبه كليمو لينجليه مدافع برشلونة من قميصه داخل المنطقة.

 

وسجل قائد ريال مدريد هدفاً من ركلة جزاء أعاد التقدم لفريقه قبل أن يسجل البديل لوكا مودريتش الهدف الثالث، ليُلحق ببرشلونة ثاني خسارة على التوالي في الدوري بعد خسارته 0-1 في خيتافي الأسبوع الماضي.

 

وقال كومان في مؤتمر صحافي "لا أفهم تقنية حكم الفيديو. أعتقد أنها تستخدم فقط لاتخاذ قرارات ضد برشلونة. دائماً تحدث حالات جذب القميص في المنطقة مثل هذه، وأعتقد أن راموس ارتكب خطأ ضد لينجليه في البداية. يوجد جذب من القميص لكن ليس كافيا ليجعله يسقط هكذا. بالنسبة لي هذه ليست ركلة جزاء".

 

وطالب لاعبو برشلونة بركلتي جزاء عندما سقط ليونيل ميسي بعد تدخل من رفائيل فاران في الشوط الأول، وعندما ارتطمت الكرة بذراع فاران في الثاني.

 

ولم يراجع الحكم أي من الواقعتين على شاشة الملعب.

 

وأضاف المدرب الهولندي "خضنا خمس مباريات وتم استخدام تقنية الفيديو ضد برشلونة. لم تقف هذه التقنية في صفنا أبداً. كان للقرار تأثير كبير على النتيجة النهائية، لأننا قدمنا مباراة جيد حتى ركلة الجزاء. قدمنا أداءً جيداً وصنعنا عدة فرص ومن الصعب فهم كيف خسرنا، لم نستحق الخسارة بهذه الطريقة".

 

ومع ذلك لم يكن لدى راموس أي شك في صحة القرار.

 

وقال "أعتقد انها كانت ركلة جزاء واضحة للغاية، لقد جذبني من القميص عندما كنت أقفز نحو الكرة وكانت واضحة وضوح الشمس. من غير العدل انتقاد الحكم على قرار واضح مثل هذا".

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