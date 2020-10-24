عمرو أديب: "انزلوا انتخبوا.. وإلا متلومش إلا نفسك"

السبت 24/أكتوبر/2020 - 10:19 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن المصريين يعشقون الانتخاب في اللحظات الأخيرة، لافتا إلى أن نسبة مشاركة المرأة أكبر من الرجل، وهناك مشاركة جيدة من الشباب.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الرشاوى الانتخابية تحدث، مضيفا: "اللي بيشتري أصوات ده حد ملهوش تاريخ ولا سند ولا قضية.. وصعب يدخل مجلس النواب"، متوقعا أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات أكبر من اليوم.

وأضاف مخاطبا الموانين، "روحوا انتخبوا.. وإلا متلومش إلا نفسك، لو روحت اختارت نائب خايب هيخيب بيك"، مؤكدا أنه لا يمكن تزوير الانتخابات.

باستنفار أمني مكثف ورفع درجة الاستعداد على مستوى الجمهورية، أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات (مجلس النواب) بمختلف مديريات الأمن.

وإعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية، وذلك من خلال الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

وقد قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والإنضباط، والتشديد على أهمية الإلتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود وإستنفار كافة الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين،وثقتها فى وعى المواطنين بالجهود التى يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الإنتخابية، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

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