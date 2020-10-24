الهيئة الوطنية: غلق الصناديق بالأقفال البلاستيكية وتحرير محضر بالحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم

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أوضح المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه عقب انتهاء عمليات التصويت قام القضاة رؤساء اللجان الفرعية، والبالغ عددهم 10140 قاض، بغلق الصناديق بالأقفال البلاستيكية المسلسلة وتحرير محضر الغلق متضمنا الحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم وفقا لكشوف الناخبين بكل لجنة، ثم غلق الصندوق المتضمن لتلك المحاضر والأدوات المختلفة المستخدمة في العملية الانتخابية وتشميع باب اللجنة الفرعية بالشمع الأحمر وختمه بخاتم رئيس اللجنة بعد تأكده من سلامة منافذ وباب اللجنة، علما بأن عدد القضاة المشرفين على انتخابات المرحلة الأولى حوالى 12000 ألف قاض (أساسي واحتياطي).



كانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، منذ قليل في التاسعة مساء اليوم السبت، عن انتهاء اليوم الأول من تصويت المصريين بالداخل بالمرحلة الأولى فى انتخابات مجلس النواب عقب انتهاء آخر ناخب متواجد داخل المقر الانتخابي من الإدلاء بصوته.



وكانت الهيئة الوطنية خصصت خط ساخن رقم 19826، لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية سواء ناخبين أو مشرفين على اللجان أو مرشحين أو متابعين وكذا الجهات المعنية.