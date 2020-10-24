"بفستان شفاف".. ريا أبي راشد في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي

السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:33 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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حضرت الإعلامية ريا أبي اشد ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي، والتي حرصت أيضا على حضور حفل الإفتتاح أمس.

وظهرت "أبي راشد" في اليوم الثاني من المهرجان بفستان أسود، طويل وشفاف حيث أبرز ملامح جسدها
واعتمدت على تسريحة الشعر الملمومة.

وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.

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