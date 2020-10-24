الأهلي يكشف حقيقة خروج نجم الفريق من حسابات موسيماني





كشف سامي قصمان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي والذي يقوده الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، أسباب استبعاد المهاجم السنغالي اليو بادجي في المباريات الأخيرة.





وأكد سامي قمصان في تصريحات صحفية :"بادجي لم يخرج من حسابات موسيماني نهائيًا ولكن هو يرغب في منح جميع اللاعبين فرصة المشاركة".





وتابع :"موسيماني يجيد الإعداد النفسي للاعبين قبل المباريات، والمدير الفني يرغب في تطوير أفشة ليصبح مثل سيرينو لاعب صن داونز الجنوب إفريقي".





وكان الأهلي قد نجح في التأهل لنهائي بطولة دوري ابطال إفريقيا، بعد التغلب على الوداد المغربي ذهابا وايابا بنتيجة 5-1 بمجموع المباراتين.