كاتب صحفي: الإرهابية راهنت على فكرة المقاطعة بانتخابات النواب (فيديو)



باستنفار أمني مكثف ورفع درجة الاستعداد على مستوى الجمهورية، أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات (مجلس النواب) بمختلف مديريات الأمن.



وإعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية، وذلك من خلال الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.



وقد قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والإنضباط، والتشديد على أهمية الإلتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.



وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود وإستنفار كافة الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين،وثقتها فى وعى المواطنين بالجهود التى يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الإنتخابية، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

قال عبد الجواد أبو كب، الكاتب الصحفي، إن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تريد تشويه انتخابات مجلس النواب بالرهان على فكرة المقاطعة، ولكن الشعب المصري كان أكثر وعيًا من الالتفات إلى أكاذيبهم ومحاولاتهم لتشويه الدولة.وأضاف "أبو كب" في اتصال هاتفي على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت: " كان رهان الجماعة هي فكرة المقاطعة وهي لم تحدث، وكما خسروا الرهان في انتخابات مجلس الشيوخ وخسروه اليوم في انتخابات النواب".وأكد على أن الشعب المصري أصبح لديه وعي كامل ويدرك جيدًا كيف يدير معركته وكيف يحصل على حقه بالطرق الشعبية، مشيرًا إلى هناك إقبال كبير من الشباب وهذا يأتي ترجمة لجهود الدولة بالاهتمام بهذا القطاع الذي ظل مهملًا.وتابع "اليوم الأول كان مبشرًا والمرأة تصدرت المشهد كعادتها، وكثرة عدد المرشحين بالدوائر تؤكد أن هذه الانتخابات أكثر زخمًا من انتخابات مجلس الشيوخ وهناك انضباط كبير وتأمين لجميع المقار الانتخابية".إقرأ أيضا..