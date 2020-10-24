كيفية التعرف على لجان الانتخابات بالرقم القومي 2020…الآن اعرف لجنتك الانتخابية elections.eg

أن تقوم بالإدلاء بصوتك في الانتخابات هو أمر وطني محتم عليك، حيث من واجبك نحو بلدك اختيار من يصلح للرفع من شأنها والعمل على تطوير منشآتها وراحة شعبها ومصلحته، كل ذلك يمكنك المساهمة فيه عند قيامك بالتصويت في الإنتخابات لإختيار أحد المرشحين الذي ترى فيه الصلاح للمجتمع ويقدر على إنجاز كل ماهو في مصلحة مصر وشعبها، فلا تتردد بالنزول.





تنظيم اللجان الانتخابية 2020





شهدت محافظات مصر ونواحيها في الأيام القليلة الماضية حركة نشاط من قبل المرشحين في انتخابات مجلس النواب وانتشار الحملات الإعلانية بشكل مكثف وكما نظم المرشحون حملاتهم الإعلانية قامت الحكومة بالاستعداد لتوفير كافة سبل الحماية والعمل على تأمين لجان الانتخابات وتنظيم عملية سير التصويت ، كما تعمل على التأكد الأخذ بجميع سبل الوقاية والتأكد من وجود مسافات كافية بين كل منتخب والآخر للحماية من الفيروسات وانتشار العدوى ، كما قامت الحكومة أيضا بتسهيل طرق معرفة مكان اللجنة الانتخابية لكل مواطن وذلك بكل سهولة عن طريق الرقم القومي الخاص به.





كيفية الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي 2020





أولا عليك الدخول الى موقع الهيئة الوطنية الإجتماعية للإستعلام.

ثانيا عليك كتابة رقمك القومي بطريقة صحيحة والتأكد من ذلك.

سيقوم الموقع بالاستدلال على بياناتك.

بعد ذلك ستظهر بياناتك كاملة اسمك ولجنتك الانتخابية وعنوان اللجنة.





عليك الذهاب في اليوم المحدد لك للقيام بالإدلاء وقم بأخذ جميع الاحتياطات اللازمة وقم بأخذ الكمامات وجميع وسائل التعقيم.





انتخابات مجلس الشعب 2020



