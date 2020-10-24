مصرع قاتل الشهيد أسامة السمان في نجع حمادي على يد شقيقه

السبت 24/أكتوبر/2020 - 07:49 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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لقي مسجل خطر مصىعه، بقرية عزبة الالفي في مركز دشنا، شمال محافظة قنا، على يد شقيقه، بعد خلافات على صفقة سلاح أثناء اجتماعهم في زراعات القصب.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد ابوالمجد، إخطارا يفيد مصرع محمد.ش، 33 عاما، مسجل خطر، على يد شقيقه محمود، 30عاما، بعد خلافات بينهما.

والقتيل كان له نشاط إجرامي كبير، من بينها واقعة استشها استشهاد أمين الشرطة أسامة السمان، إلى أنه منذ 5 سنوات وتحديدا في يوم 25 فبراير 2015، شنت الأجهزة الأمنية بقنا، حمله مكبره لضبط الخارجين عن القانون، بقرية عزبة الألفي التابعة لدائرة مركز شرطة دشنا شمال محافظة قنا، استشهد خلالها أمين شرطة، وأصيب فيها وكيل فرع البحث الجنائي بنجع حمادي وأمين شرطة آخر.

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