جومانا مراد تتألق على الريد كاربت في ثاني أيام لـ مهرجان الجونة السينمائي

السبت 24/أكتوبر/2020 - 08:12 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements
انطلقت مساء أمس الجمعة، فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الـ 4، وسط حضور عدد كبير من الفنانين.

وتألقت الفنانة جومانا مراد خلال حفل افتتاح المهرجان لليوم الثاني، وخطفت الأنظار بفستان طويل باللون اللبني عاري الكتف، مما أظهر جمال ملامحها وأنوثتها.

من جهة أخرى دعم المهندس نجيب ساويس رئيس مهرجان الجونة نجله أنسى فى مسابقته المقامة حاليا للشباب لتطوير صناعة افلام السينما، وحضر المسابقة المقامة ضمن الدورة الرابعة من فعاليات مهرجان الجونة كلا من الفنانة شيرين رضا والاعلامية ناردين فرج والمخرج أمير رمسيس كأعضاء لجنة تحكيم للمشاريع المقدمة.

وشهد مهرجان الجونة صباح اليوم السبت افتتاح معرض لأعمال مصمم المناظر الشھیر ومهندس الديكور أنسى أبو سیف، الذى تلقى جائزة الإنجاز الإبداعى لمھرجان الجونة أمس الجمعة، ويضم المعرض اسكتشات وخطوط المناظر الخاصة بأفلام مثل "المومیاء" لشادى عبد السلام و"إسكندریة كمان وكمان" لیوسف شاھین و"الكیت كات" لداود عبد السید و"سرقات صیفیة" لیسرى نصر الله.

یتضمن المعرض بعضًا من ھذه التصمیمات والاسكتشات، ومقاطع من أفلامه، وبوسترات الأفلام والجوائز التى حصل عليها، إضافة إلى مناظر من "عرق البلح" لرضوان الكاشف، إضافة إلى فيلم "أحلام ھند وكامیلیا" لمحمد خان و"یوم مر.. یوم حلو" لخیرى بشارة.

وحضر المعرض انتشال التميمى مدير المهرجان وانسى أبو سيف والممثل العالمى سعيد تغماوى والمخرجة هالة خليل والمنتجة ماريان خورى وتامر كروان.

جومانا مراد تتألق على الريد كاربت في ثاني أيام لـ مهرجان الجونة السينمائي
جومانا مراد تتألق على الريد كاربت في ثاني أيام لـ مهرجان الجونة السينمائي

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مهرجان الجونه السينمائي مهرجان الجونه مهرجان الجون جومانا مراد الفنانة جومانا مراد

أخبار تهمك

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

آخر تطورات تجديد عقد حازم إمام مع الزمالك

منذ ساعة

الأهلي يستقر على بيع الثنائي الإفريقي

منذ حوالي 17 ساعة

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ يومين

الأهلي يكشف حقيقة خروج نجم الفريق من حسابات موسيماني

منذ نصف ساعة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ يوم

موسيماني يزف بشرى سارة لصالح جمعة

منذ حوالي 8 ساعات

قرار جديد من الكاف قبل نهائي الكونفدرالية

منذ 36 دقيقة

مصرع قاتل الشهيد أسامة السمان في نجع حمادي على يد شقيقه

منذ 43 دقيقة

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

منذ يوم

سموحة يطلب التعاقد مع رباعي الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

جلسة حاسمة في الأهلي بين موسيماني ولجنة التخطيط

منذ ساعتين و 32 دقيقة

ضربة موجعة للزمالك قبل موقعة الإسماعيلي

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

داوود عبدالسيد ويسري نصر الله ولبلبة في افتتاح معرض يوسف شاهين بـ"الجونة السينمائي" (صور)

قعيد أجنبي يستمتع بمشاهدة لوحات معرض يوسف شاهين بـ"الجونة السينمائي" (صور)

تخصيص فقرة تأبين لمحمود ياسين في حفل افتتاح مهرجان الجونة

بوسي شلبي لـ إنجي علي: يجب التفاؤل دائمًا تحت اي ظرف

جومانا مراد تكشف عن أغنتيها المفضلة

الفسفوري يسيطر على إطلالات الفنانات في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صور)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 ص

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

12:02 ص

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

12:06 ص

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

10:36 م

مصرع قاتل الشهيد أسامة السمان في نجع حمادي على يد شقيقه

07:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»