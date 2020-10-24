"بفستان قصي".. رانيا يوسف في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي

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حضرت الفنانة رانيا يوسف اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي، والذي يحرص على حضوره عدد كبير من النجوم.



وظهرت "يوسف" في اليوم اثاني من مهرجان الجونة السينمائي بفستان أسود قصير ومحتشم، واعتمدت على الشعر الملموم.



وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.



وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.