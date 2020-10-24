موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعلي في الدوري المصري الممتاز

السبت 24/أكتوبر/2020 - 06:31 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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 أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم موعد مباريات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020، والذي توج فريق الأهلي بلقبه للمرة 42 في تاريخه.

وحدد اتحاد الكرة يوم 26 أكتوبر الجاري موعدا لمباراة الزمالك ضد الإسماعيلي، في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز، وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءاً على استاد القاهرة الدولي.

وجاء تحديد يوم 26 أكتوبر موعدا للقاء الزمالك والإسماعيلي بعد تأجيل مباراة الفارس الأبيض ضد الرجاء المغربي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا إلى 1 نوفمبر المقبل بعدما كان مقررا لها 24 أكتوبر الجاري.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تأجيل مباراة الزمالك والرجاء بعد ارتفاع إصابات فيروس كورونا في صفوف الفريق المغربي ودخول الفريق في حجر صحي لمدة أسبوع ينتهي يوم 27 أكتوبر الجاري.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة وسيتم خصم 3 نقاط منه نهاية الموسم بعد انسحابه من مباراة القمة بالدور الأول ليصبح رصيده الفعلة 65 نقطة، وينافس فريق بيراميدز صاحب المركز الثالث برصيد 64 نقطة على وصافة البطولة.

بينما يحتل فريق الإسماعيلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 41 نقطة.

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