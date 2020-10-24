أبرز خمس مشاهد.. في اليوم الأول من انتخابات النواب بالإسكندرية (صور)

السبت 24/أكتوبر/2020 - 06:08 م
بوابة الفجر
فيروز حسني
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تشهد اللجان الإنتخابية بمحافظة الإسكندرية على مدار يومي السبت والأحد منذ التاسعة صباحًا، وحتى الساعة التاسعة مساءً، انتخابات مجلس النواب، وسط إجراءات إحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وافتتحت المدارس اللجان بعد تعقيمها والتأكد من توافر المطهرات والكمامات، حرصًا على سلامة المواطنين من إنتقال العدوى.

ورصدت "الفجر" أبرز المشاهد في اليوم الأول من إنتخابات مجلس النواب نقدمها في التقرير التالي:

في لفتة إنسانية ساعد رجل الإسعاف وآخر من الشرطة رجلًا مسنًا في الوصول إلى لجنته الإنتخابية بإستخدام كرسي متحرك، ليتمكن من التصويت أمام اللجنة، لصعوبة صعوده السلم.

وشهدت اللجان الانتخابية وجود الكراسي المتحركة لمساعدة المسنين الذين لا يستطيعون الوصول للجنتهم بسهولة.

"قاض يساعد مسنة للإدلاء بصوتها أمام لجنة في الإسكندرية"

ساعد قاضٍ بإحدى المدارس بحي الجمرك، سيدة مسنة للإدلاء بصوتها في إنتخابات مجلس النواب، فترك القاضي اللجنة وحرص على المساعدة بمساندة الشرطة.

وعبرت السيدة عن سعادتها لمشاركتها في العملية الإنتخابية، وأكدت أنها حرصت على الحضور بالرغم من كبر سنها، ومرضها ولكنه واجب وطني يجب على الجميع الإلتزام به.

"زوجة تساند زوجها للإدلاء بصوته في إنتخابات النواب"

ساندت الزوجة "إيمان مهدي" زوجها المسن "حمدي شحاته" ذو الـ ٧٠ عام، للإدلاء بصوته في إنتخابات مجلس النواب مساء اليوم.

وقالت السيدة "إيمان" للفجر: حرصنا على النزول والإدلاء بصوتنا، وساندت زوجي المريض الذي أصر رغم تعبه على الحضور.

وطالب الزوج "حمدي" وزوجته بضرورة توافر خدمة التصويت عبر الإنترنت تسهيلًا للعملية الإنتخابية للمسنين وغير القادرين على النزول من منازلهم، وللمرضى وذوي الإحتياجات الخاصة.

"طلاب جامعة الإسكندرية يشاركون في إنتخابات مجلس النواب

شارك طلاب جامعة الإسكندرية والمنتسبين صباح اليوم في العملية الإنتخابية البرلمانية أمام مبنى جامعة الاسكندرية بمشاركة السادة عمداء ووكلاء كليات ومعاهد الجامعة.

وأكد الدكتور "هشام جابر" على الدور الهام للكليات في توعية طلابها بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة خلال المشاركة السياسية فى انتخابات مجلس النواب لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، وأثنى جابر على حماس الطلاب للمشاركة الفعالة فى أنتخابات مجلس النواب، مؤكدا أن هذه المشاركة تؤكد أن المصريين يريدون استقرار الدولة، وأصبح لديهم وعى كبير بضرورة المشاركة فى العمليات الانتخابية.

" رجال الكنيسة يحفزون المواطنين على المشاركة"

أدلى "القمص أبراَم إميل" وكيل بطريركية الإسكندرية بصوته اليوم السبت، في انتخابات مجلس النواب 2020، والتي انطلقت فعالياتها اليوم ولمدة يومين.

وتوجه "القمص أبراَم إميل" إلى مقر لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد مقدم شريف محمد عمر الأعدادية بنات حيث أدلى بصوته.

وشجع "إبرام" المواطنين للمشاركة في العملية الإنتخابية.

كما أدلى "القمص رويس مرقس"، وكيل البطريركية السابق بالإسكندرية، وراعي كنيسة السيدة العذراء بغبريال، اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب، والتي انطلقت فعالياتها اليوم منذ التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً على مدار يومين.

وتوجه القمص رويس مرقس إلى مقر لجنته الانتخابية بمدرسة رياض الإعدادية بنين بمنطقة فلمنج شرق الإسكندرية، حيث أدلى بصوته تحفيزًا لجميع المواطنين للمشاركة في الإستحقاق الإنتخابي، وأضاف أن كل مواطن له دور إيجابي.

وشهدت لجنة 71 بمدرسة الشهيد المقدم شريف محمد عمر برئاسة المستشار خالد محمود إقبالًا متوسطًا على اللجنة الإنتخابية منذ صباح اليوم، والتزم الجميع بالإجراءات الوقائية اللأزمة، والحفاظ على النظام داخل اللجنة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن انتظام عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية، وخصصت خطا ساخنا برقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية.
أبرز خمس مشاهد.. في اليوم الأول من انتخابات النواب بالإسكندرية (صور)
أبرز خمس مشاهد.. في اليوم الأول من انتخابات النواب بالإسكندرية (صور)
أبرز خمس مشاهد.. في اليوم الأول من انتخابات النواب بالإسكندرية (صور)
أبرز خمس مشاهد.. في اليوم الأول من انتخابات النواب بالإسكندرية (صور)
أبرز خمس مشاهد.. في اليوم الأول من انتخابات النواب بالإسكندرية (صور)
أبرز خمس مشاهد.. في اليوم الأول من انتخابات النواب بالإسكندرية (صور)
أبرز خمس مشاهد.. في اليوم الأول من انتخابات النواب بالإسكندرية (صور)
أبرز خمس مشاهد.. في اليوم الأول من انتخابات النواب بالإسكندرية (صور)
أبرز خمس مشاهد.. في اليوم الأول من انتخابات النواب بالإسكندرية (صور)
أبرز خمس مشاهد.. في اليوم الأول من انتخابات النواب بالإسكندرية (صور)
أبرز خمس مشاهد.. في اليوم الأول من انتخابات النواب بالإسكندرية (صور)
أبرز خمس مشاهد.. في اليوم الأول من انتخابات النواب بالإسكندرية (صور)
أبرز خمس مشاهد.. في اليوم الأول من انتخابات النواب بالإسكندرية (صور)
أبرز خمس مشاهد.. في اليوم الأول من انتخابات النواب بالإسكندرية (صور)
أبرز خمس مشاهد.. في اليوم الأول من انتخابات النواب بالإسكندرية (صور)
أبرز خمس مشاهد.. في اليوم الأول من انتخابات النواب بالإسكندرية (صور)
أبرز خمس مشاهد.. في اليوم الأول من انتخابات النواب بالإسكندرية (صور)
أبرز خمس مشاهد.. في اليوم الأول من انتخابات النواب بالإسكندرية (صور)
أبرز خمس مشاهد.. في اليوم الأول من انتخابات النواب بالإسكندرية (صور)
أبرز خمس مشاهد.. في اليوم الأول من انتخابات النواب بالإسكندرية (صور)
أبرز خمس مشاهد.. في اليوم الأول من انتخابات النواب بالإسكندرية (صور)
أبرز خمس مشاهد.. في اليوم الأول من انتخابات النواب بالإسكندرية (صور)
أبرز خمس مشاهد.. في اليوم الأول من انتخابات النواب بالإسكندرية (صور)
أبرز خمس مشاهد.. في اليوم الأول من انتخابات النواب بالإسكندرية (صور)
أبرز خمس مشاهد.. في اليوم الأول من انتخابات النواب بالإسكندرية (صور)
أبرز خمس مشاهد.. في اليوم الأول من انتخابات النواب بالإسكندرية (صور)
أبرز خمس مشاهد.. في اليوم الأول من انتخابات النواب بالإسكندرية (صور)
أبرز خمس مشاهد.. في اليوم الأول من انتخابات النواب بالإسكندرية (صور)
أبرز خمس مشاهد.. في اليوم الأول من انتخابات النواب بالإسكندرية (صور)
أبرز خمس مشاهد.. في اليوم الأول من انتخابات النواب بالإسكندرية (صور)
أبرز خمس مشاهد.. في اليوم الأول من انتخابات النواب بالإسكندرية (صور)
أبرز خمس مشاهد.. في اليوم الأول من انتخابات النواب بالإسكندرية (صور)
أبرز خمس مشاهد.. في اليوم الأول من انتخابات النواب بالإسكندرية (صور)
أبرز خمس مشاهد.. في اليوم الأول من انتخابات النواب بالإسكندرية (صور)
أبرز خمس مشاهد.. في اليوم الأول من انتخابات النواب بالإسكندرية (صور)
أبرز خمس مشاهد.. في اليوم الأول من انتخابات النواب بالإسكندرية (صور)
أبرز خمس مشاهد.. في اليوم الأول من انتخابات النواب بالإسكندرية (صور)
أبرز خمس مشاهد.. في اليوم الأول من انتخابات النواب بالإسكندرية (صور)
أبرز خمس مشاهد.. في اليوم الأول من انتخابات النواب بالإسكندرية (صور)
أبرز خمس مشاهد.. في اليوم الأول من انتخابات النواب بالإسكندرية (صور)
أبرز خمس مشاهد.. في اليوم الأول من انتخابات النواب بالإسكندرية (صور)
أبرز خمس مشاهد.. في اليوم الأول من انتخابات النواب بالإسكندرية (صور)
أبرز خمس مشاهد.. في اليوم الأول من انتخابات النواب بالإسكندرية (صور)
أبرز خمس مشاهد.. في اليوم الأول من انتخابات النواب بالإسكندرية (صور)

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