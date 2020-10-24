سامو زين يتضامن مع هاشتاح "إلا رسول الله يا فرنسا"

السبت 24/أكتوبر/2020 - 06:10 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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دعم الفنان السوري، سامو زين الحملة التي قام بها عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ضد ما فعله الرئيس الفرنسي من تشويه صورة سيدنا محمد "صلى" وفعل "زين" هاشتاح "إلا رسول الله يا فرنسا".


وشارك "زين" صورة مكتوب عليها "إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم..احترم سيدنا محمد".

وتفاعل الجمهور على منشور سامو زين من خلال خاصية التعليقات حيث قامو بالصلاة على سيدنا محمد "صلى".

وتصدر هشتاج "إلا رسول الله يا فرنسا" مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة "تويتر" حيث أصبح التريند الأول.

سامو زين يتضامن مع هاشتاح "إلا رسول الله يا فرنسا"
سامو زين يتضامن مع هاشتاح "إلا رسول الله يا فرنسا"

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