محافظ الإسكندرية يترأس غرفة العمليات لمتابعة سير الإنتخابات البرلمانية

السبت 24/أكتوبر/2020 - 04:17 م
بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
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تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة المنعقدة منذ الصباح الباكر، إنتظام سير عملية انتخابات مجلس النواب في يومها الأول، موضحا أنه تم فتح كافة اللجان الانتخابية وانتظام سير العملية الانتخابية بها والبالغ عددها ٣٦٣ مقرا و١١٦٠ لجنة فرعية و٦ لجان عامة بإجمالي عدد ناخبين ٤ مليون ٦٧ ألف و٩٠١ ناخب.

وأكد الشريف أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والممثلة من جميع الجهات التنفيذية والمعنية منعقدة بشكل دائم على مدار الساعة للمتابعة اللحظية لسير العملية الانتخابية، ومدى الإقبال على اللجان واستقبال كافة البلاغات ورصد أي مخالفات أو شكاوى للتعامل الفوري معها، مشيرا إلى أنه يتم التواصل مع الأحياء وكافة الجهات المعنية من خلال الغرفة ولم ترصد أية شكاوى على أرض الواقع على الرغم من التنافس الكبير بين المرشحين.

وأوضح أنه منذ الصباح قام بالإدلاء بصوته في الانتخابات، كما قام بالمرور على عدد من اللجان الانتخابية للاطمئنان على بدء وانتظام العملية الانتخابية وعدم وجود أي معوقات، لافتا إلى أن قوات التأمين من رجال القوات المسلحة والشرطة منتشرة على كافة اللجان والمقار، وتم التأكد من تنفيذ كافة التجهيزات والترتيبات الخاصة بالعملية الانتخابية، كما تم التأكد من تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

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