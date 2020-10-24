الصحة السعودية تحذر من موجة ثانية لـ«كورونا»

السبت 24/أكتوبر/2020 - 03:48 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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حذرت وزارة الصحة، من خطورة التساهل بشأن الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد خلال الفترة الحالية.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي: إنه إذا لم يلتزم الجميع بالإجراءات الوقائية؛ واستمر التساهل وعدم التعاون، فإن ذلك قد يتسبب في حدوث موجة ثانية من الفيروس، وتزايد الإصابات، مضيفًا: «لا نريد أن نصل إلى هذه المرحلة».

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