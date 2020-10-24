التعادل الإيجابي يحسم موقعة مانشستر سيتي ووست هام بالدوري الإنجليزي

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق موقعة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب إستاد لندن الدولي لحساب مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.









افتتح ميشيل أنطونيو التسجيل لوست هام يونايتد في الدقيقة الثامنة عشر قبل أن يدرك البديل فيل فودين هدف التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة الحادية والخمسين.









بهذا التعادل رفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى النقطة الثامنة في المركز الحادي عشر من خمسة مباريات فيما وصل رصيد وست هام يونايتد لنفس الرصيد من النقاط في المركز العاشر من ستة مباريات.



