ياسر ريان: سرعتي تفوق محمد صلاح وغزل المحلة يشهد على ذلك

السبت 24/أكتوبر/2020 - 02:56 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكد ياسر ريان لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي الاهلي أن مقارنته بمحمد صلاح نجم ليفربول ليست عادلة خاصةً أن الإحتراف له الكثير من المميزات التي لم تكن متوفرة لجيله بالإضافة إلى أنه يتفوق على هداف الدوري الإنجليزي فيما يخص السرعة.


وفي تصريحات صحفية قال ياسر ريان : " خروج محمد صلاح للإحتراف في سن صغير جعله قادر على التكيف مع الأجواء الأوروبية بسرعة وأثناء ممارستي كرة القدم كان طموحنا إرتداء فانلة النادي الأهلي على الرغم من وصول عروض اوروبية لضمي من لشبونة البرتغالي والهلال السعودي وكايزر سلاوتر السويسري.


وأضاف: " محمد صلاح إتخذ إتجاه الإحتراف ورفض الإنضمام لأي من القطبين وفيما يخص الثلث الأخير من الملعب يُعتبر صلاح أسرع مني لكنني الأسرع بشكل عام في طول الملعب وأتذكر في واحدة من المباريات التي خضناها ضد غزل المحلة أخذت الكرة من الحضري وصنعت هجمة على مرمى الغزل وسددتها وتم تسجيلها بواسطة أحمد كشري".

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ياسر ريان محمد صلاح الاهلي

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