عضو بالشيوخ للناخبين: "اختيارك مهم لرسم مستقبلك" (فيديو)

السبت 24/أكتوبر/2020 - 02:48 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال الكابتن طيار القط، عضو مجلس الشيوخ، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أقاموا غرفة عمليات للمتابعة، ولاحظنا أن هناك إقبال زائد في الصباح الباكر بالصعيد على المشاركة في الانتخابات البرلمانية.

وأضاف "القط"، خلال حواره مع تغطية خاصة لانتخابات البرلمان عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أن هناك إقبال متوسط في محافظة الجيزة، بينما في محافظات الإسكندرية والبحيرة هناك إقبال أقل في الكثافة.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن انتخابات مجلس النواب تختلف عن مجلس الشيوخ في أن عدد الدوائر أصغر وعدد المقاعد 10% من عدد المرشحين، وسيكون هذا أمر صحي لكونه سيكون هناك زيادة في الاقبال على الترشح، بما يعني أن هناك زيادة في الإقبال على الانتخابات، مشيرًا إلى أن نسبة التصويت لن تكون متباعدة، معقبًا للناخبين، "مفيش حاجة اسمها صوتي مش هيفرق، اختيارك ودورك مهم لرسم مستقبلك".

باستنفار أمني مكثف ورفع درجة الاستعداد على مستوى الجمهورية، أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات (مجلس النواب) بمختلف مديريات الأمن.

وإعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية، وذلك من خلال الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

وقد قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والإنضباط، والتشديد على أهمية الإلتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود وإستنفار كافة الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين،وثقتها فى وعى المواطنين بالجهود التى يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الإنتخابية، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر النواب الفجر الانتخابات أخبار مصر

أخبار تهمك

الأهلي يستقر على بيع الثنائي الإفريقي

منذ حوالي 13 ساعة

سموحة يطلب التعاقد مع رباعي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يزف بشرى سارة لصالح جمعة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 23 ساعة

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ يومين

محافظ الدقهلية لمديرة المدرسة المفصولة: قراراتي تجاهك كانت لصالح التلاميذ

منذ ساعتين و 42 دقيقة

"فيفا" يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل إلى نهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين و 30 دقيقة

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

ضربة موجعة للزمالك قبل موقعة الإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

حسام حسن يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

زهير المترجي يخترق جدار موسيماني للمرة الأولى

منذ ساعتين و 55 دقيقة

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي السابق يفاجئ حسين الشحات بعد هدفه العالمي أمام الوداد

منذ حوالي 4 ساعات

القصة الكاملة.. ماذا كان يقصد "ترامب" بتفجير سد النهضة؟

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الداخلية تستعد بكافة مديريات الأمن لتأمين انتخابات مجلس النواب (صور)

شاهد.. القوات المسلحة تستعد لتأمين الانتخابات بالتعاون مع الداخلية

محافظ أسيوط: المحافظة أنهت كافة الاستعدادات لإجراء انتخابات النواب

استعدادات انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب في البحر الأحمر (فيديو)

عمرو أديب عن انتخابات النواب: "البلد مجهزة كل حاجة"

محافظ سوهاج: المواطنون لديهم الوعي الكافي للإدلاء بأصواتهم (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 ص

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

12:02 ص

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

12:06 ص

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

10:36 م

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

07:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»