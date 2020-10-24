عضو بالشيوخ للناخبين: "اختيارك مهم لرسم مستقبلك" (فيديو)

قال الكابتن طيار القط، عضو مجلس الشيوخ، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أقاموا غرفة عمليات للمتابعة، ولاحظنا أن هناك إقبال زائد في الصباح الباكر بالصعيد على المشاركة في الانتخابات البرلمانية.





وأضاف "القط"، خلال حواره مع تغطية خاصة لانتخابات البرلمان عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أن هناك إقبال متوسط في محافظة الجيزة، بينما في محافظات الإسكندرية والبحيرة هناك إقبال أقل في الكثافة.





وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن انتخابات مجلس النواب تختلف عن مجلس الشيوخ في أن عدد الدوائر أصغر وعدد المقاعد 10% من عدد المرشحين، وسيكون هذا أمر صحي لكونه سيكون هناك زيادة في الاقبال على الترشح، بما يعني أن هناك زيادة في الإقبال على الانتخابات، مشيرًا إلى أن نسبة التصويت لن تكون متباعدة، معقبًا للناخبين، "مفيش حاجة اسمها صوتي مش هيفرق، اختيارك ودورك مهم لرسم مستقبلك".





باستنفار أمني مكثف ورفع درجة الاستعداد على مستوى الجمهورية، أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات (مجلس النواب) بمختلف مديريات الأمن.





وإعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية، وذلك من خلال الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.





وقد قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والإنضباط، والتشديد على أهمية الإلتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.



