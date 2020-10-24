إحالة متهمين لحيازتهما 4 طرب حشيش للجنايات

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أحالت نيابة حلوان عاطلين، بتهمة الإتجار في الحشيش المخدر إلي محكمة الجنايات للمحاكمة.





بداية الواقعة أثناء مرور قوة أمنية بقسم شرطة حلوان، بمحيط نفق عزبة الوالدة، شاهدوا شخصين يتبادلان مبالغ مالية وشئ أخر لم يتبينه، وعند مشاهدتهما سيارة الشرطة، ظهرت عليهما علامات الخوف والأرتباك وحاولا الفرار، وتمكنت القوة الأمنية من ضبطهما.

وتبين أنهما كل "خالد. ع"، و"وليد. ج"، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 4 طرب حشيش.



وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.